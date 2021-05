O Cádiz revelou que vai solicitar à Junta da Andaluzia a presença de cinco mil adeptos no jogo contra o Elche, da 37.ª jornada.



Assim, caso se cumpram os requisitos sanitários e as autoridades deem autorização, o emblema andaluz espera acolher cinco mil pessoas no Ramón Carranza. De resto, o Cádiz informa que vai dar prioridade aos cinco mil adeptos mais antigos.



O Cádiz não teve a presença de adeptos no estádio desde que subiu à divisão máxima do futebol espanhol.