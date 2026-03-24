Um verdadeiro sucesso. A camisola retro lançada pelo Barcelona com o nome de Ronaldinho nas costas esgotou em menos de 24 horas. O antigo internacional brasileiro continua a ser um ídolo entre os adeptos do clube catalão que não resistiram à recuperação do modelo relativo à temporada de 2005/06, quando o Barça conquistou a Liga dos Campeões em Paris com o brasileiro ainda na equipa.

A mítica camisola, de mangas compridas, com o número 10 nas costas, foi promovida pelo plantel do Barcelona, antes do último jogo com o Rayo Vallecano, mas quando chegou às lojas do clube desapareceram num ápice, apesar de estarem a ser vendidas a 129,99 euros [há uma segunda versão, sem o nome de Ronaldinho, a 99,99 euros].