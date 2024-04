João Cancelo foi um dos jogadores escolhidos para marcar presença no «Media Day» a dois dias do clássico entre o Real Madrid e o Barcelona, a contar para a La Liga. Em declarações aos jornalistas, o defesa português afirmou que se sente nervoso, uma vez que «El Clásico» é o jogo mais visto do mundo.

«Estou muito nervoso porque acho que o Barcelona-Real Madrid é o jogo mais visto do mundo. Quando não estava aqui, via sempre. Vai ser um jogo muito bom, com duas equipas muito boas e esperamos que a vitória seja nossa. Eles tiveram um duelo físico muito forte durante 120 minutos e tiveram força mental para passar nos penáltis. A fadiga agora devemos deixar de lado», disse.

Tal como Sergi Roberto, Cancelo vê o balneário unido, mas ao mesmo tempo ferido pela eliminação nos quartos de final da Liga dos Campeões frente ao PSG. Ainda assim, o lateral acredita que os blaugrana vão deixar para trás a derrota com os parisienses já este domingo.

«Treinámos muito bem. Vi a equipa ansiosa para reverter a situação. Vamos torcer para que Deus esteja connosco e vençamos o Clássico», finalizou.

O Clássico entre o Real Madrid e o Barcelona, da jornada 32 da La Liga, está marcado para este domingo, às 20h00.