Depois de uma temporada em Itália, Roberto Carlos transferiu-se para o Real Madrid, clube pelo qual jogou 11 anos e se tornou num dos melhores jogadores do mundo. Fabio Capello, treinador dos merengues em 1996/97, recordou a contratação «relâmpago» do lateral-esquerdo brasileiro.



«Só o Inter não percebeu o jogador que Roberto Carlos era. Disseram que não sabia defender e deixaram-no sair. Não queria acreditar», começou a dizer o italiano, citado pela Sky.



«Quando Branchini [empresário] chegou ao pé de mim e me disse que o Inter estava prestes a vender Roberto Carlos, perguntei-lhe: 'Como é que o Inter vai vender o Roberto Carlos?'. Como não acreditava, enviaram-me um fax com o preço estipulado pelo jogador. Liguei ao presidente do Real Madrid [Lorenzo Sanz] e disse-lhe para voar diretamente para Milão. porque quando a notícia se espalhasse todos iriam para Milão. Fechámos a contratação em menos de 24 horas», acrescentou.



Segundo o experiente técnico transalpino, os italianos nunca entenderam a qualidade do jogador que tinham à disposição. «O Inter não percebeu que Roberto Carlos era um grande jogador. Em menos de 24 horas estava tudo feito. Nunca o teria contratado se estivesse tão gordo como agora que já não joga», concluiu, entre risos.



Esta contratação acabou por ser histórica, visto que Roberto Carlos acabou por tornar-se num dos jogadores mais icónicos do mundo ao serviço do Real Madrid.