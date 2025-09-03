O Maiorca de Samú Costa está em polvorosa. O capitão de equipa, o experiente Dani Rodríguez, de 37 anos, criticou implicitamente o treinador numa publicação das redes sociais e já conheceu consequências

Na derrota dos insulares no estádio do Real Madrid, por 2-1, o técnico Jagoba Arrasate deixou Dani no banco. Rodríguez criticou esse facto recordando as expectativas dos seus filhos.

«Viajei com a ilusão dos meus filhos de verem o pai jogar no Bernabéu. Uma lição e conselho importante para eles: nunca esperem nada de ninguém, e menos ainda hoje em dia, quando a meritocracia, a cultura e o respeito pelo trabalho praticamente não existem», escreveu horas depois do jogo.

Mais tarde, explicou-se num novo comunicado. «O meu desagrado nada teve a ver com o facto de os meus filhos não me poderem ver jogar, nem acho que tenha mais direito do que ninguém por esse motivo. Não me incomoda não jogar; é algo a que estou habituado depois de toda uma carreira», garante.

«O que não posso aceitar é a falta de respeito pelo compromisso e pela dedicação. Dói-me que um jogador que acaba de chegar, com apenas um treino, tenha a oportunidade de jogar à frente de colegas que há anos defendem esta camisola com suor e entrega, colocando sempre o clube acima de tudo», completou, nas redes sociais.

Posto isto, o clube decidiu suspender o capitão de equipa, retirando-lhe o salário. Além disso, a braçadeira vai passar a outro jogador.