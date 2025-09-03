Capitão do Maiorca suspenso por criticar treinador publicamente
Dani Rodríguez não gostou de ter sido suplente não utilizado frente ao Real Madrid
Dani Rodríguez não gostou de ter sido suplente não utilizado frente ao Real Madrid
O Maiorca de Samú Costa está em polvorosa. O capitão de equipa, o experiente Dani Rodríguez, de 37 anos, criticou implicitamente o treinador numa publicação das redes sociais e já conheceu consequências
Na derrota dos insulares no estádio do Real Madrid, por 2-1, o técnico Jagoba Arrasate deixou Dani no banco. Rodríguez criticou esse facto recordando as expectativas dos seus filhos.
«Viajei com a ilusão dos meus filhos de verem o pai jogar no Bernabéu. Uma lição e conselho importante para eles: nunca esperem nada de ninguém, e menos ainda hoje em dia, quando a meritocracia, a cultura e o respeito pelo trabalho praticamente não existem», escreveu horas depois do jogo.
Mais tarde, explicou-se num novo comunicado. «O meu desagrado nada teve a ver com o facto de os meus filhos não me poderem ver jogar, nem acho que tenha mais direito do que ninguém por esse motivo. Não me incomoda não jogar; é algo a que estou habituado depois de toda uma carreira», garante.
«O que não posso aceitar é a falta de respeito pelo compromisso e pela dedicação. Dói-me que um jogador que acaba de chegar, com apenas um treino, tenha a oportunidade de jogar à frente de colegas que há anos defendem esta camisola com suor e entrega, colocando sempre o clube acima de tudo», completou, nas redes sociais.
Posto isto, o clube decidiu suspender o capitão de equipa, retirando-lhe o salário. Além disso, a braçadeira vai passar a outro jogador.