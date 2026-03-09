A atravessar uma onda de lesões no plantel, o Real Madrid viu Álvaro Carreras engordar o boletim clínico.

Os «merengues» informaram, esta segunda-feira, que o antigo lateral-esquerdo do Benfica tem uma lesão muscular no gémeo da perna direita. Embora não seja uma lesão grave, Carreras vai falhar o duelo da Liga dos Campeões, na quarta-feira, com o Manchester City. Além disso, é baixa para o encontro do campeonato com o Elche e fica em dúvida para a partida da segunda mão da Champions, no Etihad.

O jogador de 22 anos já tinha falhado a última partida do Real Madrid, a deslocação aos Balaídos, na sexta-feira, por acumulação de amarelos. Ferland Mendy foi o titular nesse jogo, que terminou com vitória dos madrilenos sobre o Celta de Vigo (2-1).