O médio brasileiro Casemiro deu uma entrevista na qual que abordou o final de época do Real Madrid, a eliminatória com o Manchester City, e os destaques individuais da temporada merengue. Questionado ainda sobre Gareth Bale e as dificuldades que o galês tem sentido para se impor no 11, o antigo jogador do FC Porto salientou a qualidade do galês.

«Bale na melhor fase é dos melhores jogadores do mundo. Eu coloco-o no top 3 do mundo. é rápido, forte, bom de cabeça, tem golo... É um jogador incrível», afirmou ao Esporte Interativo, lembrando, por exemplo, os dois golos decisivos da final da Liga dos Campeões frente ao Liverpool que deram a vitória ao Real Madrid em 2018.

Sobre a eliminatória dos oitavos de final da Liga dos Campeões frente ao City, o médio de 28 anos diz que os espanhóis vão lutar pelo apuramento e que nem a ausência do «grande líder Sergio Ramos» abala as convicções da turma de Zidane.

«O jogo contra o Manchester City é difícil, mas sabemos que podemos classificar-nos. O jogo agora é outro [referindo-se ao pós-pandemia]. Jogar em casa sem adeptos torna as coisas diferentes.»

Já sobre o tremendo final de época dos blancos na Liga espanhola após a retoma, Casemiro, ainda que salientando o esforço e mérito coletivo, destacou Benzema, Courtois, Sergio Ramos e ainda Toni Kroos. Quatro jogadores que para o brasileiro podiam estar a disputar prémios individuais nesta temporada. Apesar de não se incluir no lote, garante ainda que esta foi a melhor época da sua carreira a nível individual.