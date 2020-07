Iker Casillas deixou um recado à federação espanhola, em jeito de pedido de desculpas.

«Não sei se fiz algum mal à federação espanhola, mas se assim for peço desculpa. Nunca me esqueço de vocês, sou sempre da minha seleção», escreveu o antigo guarda-redes do FC Porto.

No sé si le he hecho algo malo a la @SeFutbol, pero si es así pido perdón. Nunca me olvido de vosotros, siempre de mi Selección! 🇪🇦 #BuenasNochesATodos — Iker Casillas (@IkerCasillas) July 1, 2020

O recado de Casillas estará relacionada com um vídeo em que a federação espanhola assinala o oitavo aniversário da conquista do Euro2012, mas no qual o guarda-redes, que era capitão, mal aparece.

O presidente da Liga espanhola aproveitou a «boleia» do tweet de Casillas para também deixar críticas.

«A história do Euro2012 ficou gravada na retina de milhões de espanhóis, apesar da federação "esquecer". Iker, não és tu que deves pedir perdão. O futebol espanhol deve-te uma...», escreveu Javier Tebas na mesma rede social.