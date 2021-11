Iker Casillas recorreu às redes sociais para manifestar algum fastio pela atribuição de mais uma Bola de Ouro a Lionel Messi. O antigo guarda-redes do Real Madrid e do FC Porto não coloca em causa a qualidade no argentino, mas considera que houve outros jogadores que também se destacaram ao longo da última época.

«Cada vez custa-me mais a acreditar nestes prémios de futebol», começa por enunciar o antigo internacional espanhol.

«Para mim, o Messi é um dos cinco melhores jogadores de toda a história do futebol, mas é preciso começar a saber a catalogar os que se destacaram ao longo de uma temporada. Não é assim tão difícil, porra! As pessoas é que tornam isso difícil», desabafou.