Álvaro Arbeloa e Iker Casillas jogaram juntos durante vários anos no Real Madrid e nem sempre a relação foi tranquila, mas Arbeloa garante que tudo foi resolvido.

«É um bocado aborrecido. Sempre tivemos uma boa relação. Claro que como toda a gente tivemos os nossos desentendimentos ou momentos em que as coisas não eram como antes, mas não tenho nenhum problema com ele. Pelo contrário, é meu vizinho e se algum dia precisar de ovos só tem de me ligar», disse o antigo jogador em entrevista ao canal de youtube Post United.

«Vejo-o muito bem de saúde, o que é o mais importante. Fomos companheiros muitos anos no Real e na seleção e, no fim de contas, apesar dos desentendimentos, o que ficam são os bons momentos», garantiu.

Questionado sobre se também daria ovos a Gerard Piqué, Arbeloa afirmou: «Claro que também daria ovos a Piqué. Daria ovos a qualquer pessoa.»