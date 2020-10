Iker Casillas concedeu uma entrevista à ESPN na qual falou sobre o enfarte que sofreu num treino do FC Porto, em 2019, e do que esse problema que o obrigou a terminar a carreira lhe trouxe para a vida.

«Voltei a ver gente que já não via há muito tempo. Essas situações fazem-te valorizar as pequenas coisas. Vives mais o dia a dia e deixas de te meter no teu mundo», disse, antes de revelar ter sido Mourinho uma das primeiras pessoas a querer inteirar-se do seu estado de saúde.

«Muitas pessoas não sabem, mas o mister Mourinho foi uma das primeiras três pessoas que me ligou para saber como eu estava», acrescentou, ele que, recorde-se, tinha tido problemas com o treinador português aquando da passagem deste pelo Real Madrid.