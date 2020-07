Neste sábado assinala-se o décimo aniversário do título mundial conquistado pela Espanha na África do Sul. O dia em que Iker Casillas, empolgado com a conquista, decidiu "roubar" um beijo a Sara Carbonero em plena entrevista.

Uma década depois o casal tem dois filhos, e o antigo internacional espanhol revelou como é que as crianças reagiram quando viram as imagens desse momento dos pais, na África do Sul.

«O Martín [de seis anos] começa a rir. Explicamos-lhe, mas não entende. Fica atento, mas não chega a compreender», revela o antigo guarda-redes do FC Porto em entrevista ao «El Transistor».

No caso de Lucas, que fez recentemente quatro anos, a capacidade para perceber o que se passou a 11 de julho de 2010 é ainda menor.

A verdade é que esse foi um momento que ficou também gravado na história dessa conquista da seleção espanhola, garantida com uma vitória sobre a Holanda, na final.

Iker Casillas e Sara Carbonero estavam juntos há cerca de um ano, na altura.