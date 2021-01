Antonio Cassano voltou a abrir o livro e a recuperar algumas histórias da sua passagem pelo Real Madrid. O antigo internacional italiano explicou por que razão ganhou peso na capital espanhola. A culpa? De um dos patrocinadores dos merengues.



«Imediatamente depois de chegar ao Real Madrid perdi 12 quilos. Depois chegou o Cannavaro e voltei a ganhá-los. A Nutella era um dos patrocinadores do clube e todos os meses ofereciam-nos cinco quilos do produto», começou por contar à Bobo TV.



O ex-futebolista continuou o raciocínio e lembrou a discussão com Capello, além dos quilos em excesso.



«Com a chegada de Capello fiz dois golos e sentia-me o rei do Mundo. Substituiu-me na primeira parte contra o Lyon, discuti com ele contra o Jérez e tirou-me da equipa. Em sete meses ganhei 14 quilos, comi Nutella diretamente do frasco e não me importava. Dava vergonha», acrescentou.

Em dois anos no Bernabéu, Cassano disputou 29 jogos e acumulou vários episódios polémicos tanto dentro como fora dos relvados.