Dez detenções e 64 feridos. É este o balanço dos incidentes desta quarta-feira na Catalunha, por ocasião do jogo da Liga espanhola entre o Barcelona e o Real Madrid.

Os serviços de emergência médica avançaram com a informação de que 39 dos feridos eram agentes das forças de segurança, mas uma fonte policial avançou com um número mais elevado, de 56 feridos, dois dois quais com fraturas.

As dez detenções foram motivadas por perturbação da ordem pública e arremesso de objetos às autoridades.

Recorde-se que a plataforma ‘Tsunami Democràtic’, que coordena ações de desobediência civil em protesto contra a condenação de políticos independentistas catalães, promoveu um “dia de mobilização” a propósito do jogo entre Barcelona e Real Madrid.

As autoridades mobilizaram mais de 3.000 polícias e agentes de segurança privados.

O jogo, inicialmente marcado para outubro, já tinha sido adiado precisamente pela perturbação gerada pela condenação judicial de políticos catalães pro-independência.