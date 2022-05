Aleksander Ceferín não entende as criticas que chegam de Espanha à renovação de Kylian Mbappé pelo Paris Saint-Germain. O presidente da liga espanhola, Javier Tebas, bem como o presidente da Barcelona, Joan Laporta, acusaram o clube francês de gastar milhões sem qualquer controlo, mas o presidente da UEFA lembra que os números da proposta do Real Madrid, para a contratação do internacional francês, eram muito parecidos aos números da renovação pelo PSG.

«A UEFA tem regras de fair-play financeiro que são bastante rígidas. Quem respeitar as regras, é bem-vindo a jogar nas nossas competições, quem não respeitar, não é. Não é o Real Madrid, nem ninguém, que vai dizer à UEFA o que deve fazer. Eles estão indignados, mas tanto quanto sei, a oferta do Real Madrid era muito similar àquela do PSG», começou por dizer o dirigente em declarações à BBC.

Outras da criticas que os espanhóis dirigem ao clube do Parque dos Príncipes é de ser um clube controlado por um Estado, neste caso, o Qatar. «Há alguns clubes ingleses que são detidos por proprietários americanos, do Médio Oriente ou de Inglaterra. É exatamente a mesma coisa e, sinceramente, estou cansado dessas acusações», atirou ainda o dirigente esloveno.