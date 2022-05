O Celta de Vigo decidiu apagar quaisquer referências a Santi Mina, jogador que foi condenado a quatro anos de prisão por abuso sexual.



O emblema galego excluiu qualquer referência à passagem do jogador de 26 anos pelos Balaídos apesar de ainda não ter anunciado a sua saída. O futebolista já não aparece no site oficial dos galegos nem sequer tem a sua camisola à venda.



De resto, Santi Mina foi excluído dos trabalhos da equipa principal e está a treinar sozinho depois da decisão do Tribunal de Almería relativamente a um caso de abuso sexual que remonta a 2017.



O avançado fez a formação no Celta e transferiu-se para o Valencia em 2015. Esteve quatro épocas no clube e voltou aos Balaídos em 2019.