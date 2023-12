Celta e Cádiz empataram a um golo, em Vigo, esta segunda-feira, no jogo que encerrou a 15.ª jornada do campeonato espanhol.

Os visitantes até começaram a vencer, graças ao golo de Chris Ramos, aos 16 minutos, mas ficaram em inferioridade numérica ainda antes do intervalo, devido à expulsão de Victor Chust (33m).

Na segunda parte, Jorgen Strand Larsen (57m) fez o empate.

Após este "duelo de aflitos", o Celta de Vigo segue no 18.º e antepenúltimo lugar, em zona de despromoção, com nove pontos, menos três do que o Cádiz (16.º).

