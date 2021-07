Após cinco épocas no Benfica, Franco Cervi transferiu-se para o Celta de Vigo. Na apresentação oficial como reforço do emblema galego, o argentino confirmou que esteve perto de rumar aos Balaídos em janeiro e confessou ter estado afastado das negociações para «não ficar louco».



«Acreditei que a transferência poderia acontecer em janeiro, mas depois aconteceu a situação dos contágios [surto de covid-19 na equipa do Benfica]. O meu empresário é que estava mais por dentro de tudo o que estava a acontecer este verão. Queria saber como estavam as coisas, mas ao mesmo tempo tentei manter-me tranquilo para não ficar louco. No final, tudo a transferência ficou fechada e estou contente por estar aqui. O resto já ficou para trás», referiu, em conferência de imprensa.



O extremo de 27 anos admitiu ainda que o facto de Coudet, técnico com quem trabalhou no Rosario Central, orientar o Celta de Vigo pesou na decisão de se mudar para a Liga espanhola.



«A verdade é que Coudet foi muito importante na mudança para aqui. Ele falou comigo em dezembro quando estive para vir depois fez força para que acontecesse este verão. Estou muito feliz e agora tenho de pensar em trabalhar para ajudar a equipa, que é o mais importante», disse.



Cervi disputou um total de 131 jogos pelas águias e conquistou cinco títulos, entre Ligas, Taça e Supertaças.