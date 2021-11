Kieran Trippier pode falhar a visita do Atlético de Madrid ao Dragão, para a Liga dos Campeões, devido a uma lesão no ombro esquerdo contraída ante o Valência.



O internacional inglês foi substituído aos oito minutos do encontro no Mestalha depois de ter sofrido uma entorse de grau III na articulação do ombro esquerdo. Dessa forma, o lateral-direito pode enfrentar uma paragem superior a um mês.

«Kieran Trippier sofreu uma entorse de grau III na articulação acromioclavicular esquerda, irá fazer sessões de reabilitação e fisioterapia e o seu regresso aos treinos com o grupo dependerá da evolução da recuperação», informou o campeão espanhol, sem estabelecer qualquer previsão sobre o tempo de paragem competitiva.

O grau III é a fase mais grave de uma lesão muscular, que requer um tempo de paragem que pode chegar a oito semanas, ou seja, quase dois meses, dependendo de como decorre a recuperação.



A confirmar-se este cenário, o lateral-direito vai falhar todos os duelos dos colchoneros até ao fim do ano, cinco deles para a Liga espanhola, e dois para a Champions ante AC Milan e FC Porto.

O FC Porto-Atlético de Madrid joga-se a 7 de dezembro, a partir das 20h00, na última jornada do grupo B, jogo que pode ser decisivo em relação ao apuramento de uma das duas equipas.

Neste momento, o Liverpool lidera o grupo com 12 pontos, seguido dos dragões, com cinco, dos espanhóis, com quatro, e do AC Milan, com um ponto apenas, ao fim de quatro jornadas.