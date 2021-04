Ronald Koeman, treinador do Barcelona, admitiu esta sexta-feira que precisa do «melhor Messi» para vencer no sábado o Real Madrid, para a liga espanhola, enquanto o técnico da equipa da capital prometeu uma equipa «preparada para um jogo complicado».

«Precisamos do melhor Messi, mas também do melhor Barcelona», afirmou Ronald Koeman, considerando que o clássico, agendado para Madrid, surge «na melhor altura para as duas equipas», que seguem na segunda e terceira posições da liga espanhola, separadas por dois pontos.

Koeman, que convocou o português Francisco Trincão para o jogo grande da 30.ª jornada, garantiu que a sua equipa, segunda classificada da prova, a um ponto do líder, o Atlético de Madrid, «está a lutar com tudo para ganhar» o título.

Apesar de considerar que o resultado de sábado «não será decisivo, porque ainda faltam muitos jogos», Koeman admitiu que o encontro «será muito importante para o moral da equipa que vencer».

Do lado do Real Madrid, Zinedine Zidane garantiu que os jogadores «estão recuperados» do jogo de terça-feira, no qual venceram por 3-1 o Liverpool, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

«Sabemos que vamos ter um jogo complicado, de exigência máxima, mas estamos preparados», disse Zidane, admitindo que, apesar de valer três pontos, como todos os outros, o jogo «tem uma repercussão diferente».

Com a equipa na terceira posição, a dois pontos do próximo adversário e a três do vizinho e rival de Madrid, Zidane destacou o facto de a equipa não perder há doze jogos e de estar na luta pela liga espanhola e, em simultâneo, pela Champions.

«Queremos continuar este bom momento, estamos vivos nas duas competições. Queremos continuar o bom trabalho que estamos a fazer», disse ainda.