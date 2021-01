O FC Andorra, clube presidido por Gerard Piqué, anunciou a contratação de Eder Sarabia, antigo adjunto de Quique Setién.



O espanhol de 40 anos vai ter a principal experiência como treinador principal depois de ter trabalhado no Las Palmas, no Bétis e no Barcelona, sempre como braço direito de Setién.



Sarabia vai assim dirigir o FC Andorra, que milita na terceira divisão espanhola do futebol espanhol, e vai ter o seu antigo jogador como presidente.



A duração de vínculo do treinador não foi revelada.