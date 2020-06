O Las Palmas, clube que disputa a segunda liga espanhola, quer ter 11 mil adeptos nas bancadas no regresso do futebol este mês, confiando na possibilidade fruto do número baixo de casos de covid-19: abaixo dos dois por dia no último mês, na Gran Canária.

«Se o Governo das Canárias e La Liga [Liga Espanhola] estão de acordo que joguemos com público, mas o Conselho Superior dos Desportos [CSD] não está, então jogaremos sem adeptos. Não queremos gerar nenhum conflito. Entendemos que isto é bom para Espanha e para as Canárias, mas se não acham isso, competiremos com o resto das equipas», apontou o presidente do clube, Miguel Ángel Ramírez, em declarações à agência EFE.

Ramírez diz que esta seria uma mensagem de «potente confiança» para os milhões de turistas nas Gran Canária, ilha do arquipélago das Canárias, com cerca de 850 mil habitantes.

Os 11 mil adeptos desejados a 13 de junho, no jogo contra o Girona, conferem um terço da capacidade do estádio que, se receber todas as autorizações, teria de obrigar os adeptos a usar máscara e luvas. Cada um dos adeptos teria também de contactar o clube 24 horas antes, para saber qual a porta e hora de entrada, para evitar aglomerações.