Os clubes espanhóis anunciaram esta quinta-feira que não libertarão os seus jogadores para as respetivas seleções sul-americana

«Foi acordado pelos clubes comunicarem aos seus jogadores convocados pelas seleções da CONMEBOL a impossibilidade de se deslocarem com as respetivas equipas, enquanto se aguarda o esclarecimento da situação atual e do problema», referem em comunicado os clubes da liga espanhola.

Em causa está um desacordo em relação às datas dos encontros de qualificação para o Mundial 2022 nos meses de setembro e outubro. Os períodos dedicados às seleções foram ampliados em dois dias cada, fruto do adiamento, em março, de duas jornadas do apuramento sul-americano.

As duas próximas ‘janelas’ de qualificação sul-americana para o Mundial2022 decorrem de 2 a 10 de setembro e de 7 a 12 de outubro, alargando em vários dias a ausência dos jogadores cedidos às seleções pelos clubes.

Esta posição dos clubes espanhóis atinge, para já, 25 jogadores de 13 clubes, sem que ainda sejam conhecidos os convocados das seleções do Equador e da Venezuela.