O Granada conseguiu, este sábado, um triunfo categórico na luta pela permanência na primeira liga espanhola, ao vencer na deslocação ao Maiorca, por 6-2, no segundo jogo da 35.ª jornada do campeonato. Um êxito que vale ultrapassagem aos maiorquinos, que ao final da jornada podem precisamente cair para zona de descida por troca com a equipa da Andaluzia.

Com os portugueses Luís Maximiano e Domingos Duarte a titulares, o Granada construiu o triunfo com golos de Luis Suárez (6m), Sergio Escudero (46m), Puertas (55m), Jorge Molina (69m e 90m) e Myrto Uzuni (78m). O Maiorca marcou por Salva Sevilla (28m) e por Antonio Raillo (58m). Molina acabou por ser uma das figuras da partida: aos 40 anos, o avançado saltou do banco aos 51 minutos para um bis e ainda uma assistência, no caso para o golo de Puertas.

Com este resultado, o Granada chega aos 34 pontos e sobe, à condição, ao 16.º lugar, mas no pior cenário fica em 17.º (o último que dá manutenção) ao final da jornada, caso o Cádiz, que tem 32 pontos, vença o Elche ainda este sábado. O Maiorca, que mantém os 32 pontos, pode assim cair para a zona de descida, para 18.º, caso o Cádiz pontue.

Na sexta-feira, o Levante, que venceu e chegou aos 29 pontos, mostrou que ainda tem uma palavra a dizer nesta luta.