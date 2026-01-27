A Comissão Europeia aprovou a entrada de um fundo de investimento norte-americano no Atlético de Madrid. O Apollo Sports Capital passa a ser o novo acionista maioritário do Atleti.

Antes deste acordo, a maioria das ações dos «colchoneros» pertencia à sociedade Atlético HoldCo, dos dirigentes e acionistas Miguel Ángel Gil Marín e Enrique Cerezo, a quem se juntava o fundo norte-americano Ares. No total, tinham 70,47 por cento dos títulos. Já a Quantum Pacific Group, do milionário israelita Idan Ofer, contava com 27,84 por cento das ações do At. Madrid.

Além deste investimento no emblema espanhol, a Apollo Sports Capital já investiu, também, no Open de Madrid e no Open de Miami em ténis.