As quatro pessoas detidas por terem pendurado um boneco com a camisola de Vinicius Júnior numa ponte em foram constituídas arguidas do crime de ódio e libertadas, sob medidas restritivas, por um tribunal de Madrid.



Os quatro arguidos estão proibidos de comunicarem ou de se aproximarem do internacional brasileiro bem como de permanecerem a menos de mil metros do Santiago Bernabéu e do centro de treinos dos merengues, nas proximidades do qual foi pendurado o boneco, em janeiro.



Além disso, estão obrigados ainda a respeitar idêntico distanciamento do Metropolitano, casa do Atlético de Madrid, assim como de todos os estádios dos clubes da Liga espanhola, a partir de quatro horas antes do início dos jogos e até quatro horas após a conclusão.

As quatro pessoas foram detidas na terça-feira na capital espanhola, pela Polícia Nacional, sob suspeita de terem pendurado o boneco com a camisola de Vinicius Júnior, antes de um jogo entre o Real Madrid e o Atlético de Madrid.

Lembre-se que na segunda-feira, o avançado do Real Madrid pediu punições para os adeptos e clubes por atos racistas e referiu que já aconteceram casos em várias cidades espanholas, tendo divulgado um vídeo com os insultos de que tem sido alvo.