O Cádiz, clube que disputa a primeira liga espanhola, confirmou esta segunda-feira a existência de cinco casos positivos de covid-19 em futebolistas do seu plantel.

«Detetaram-se cinco casos positivos em jogadores do plantel principal. Todos encontram-se isolados, cumprindo o protocolo sanitário e pendentes de novos testes que vão repetir-se dentro de 48 horas, para conhecer a sua evolução», referiu o Cádiz, em comunicado oficial, acrescentando apenas que «ativou o protocolo habitual nestes casos, com os controlos e as medidas estabelecidas».

O ‘submarino amarillo’ tem o próximo jogo marcado para segunda-feira, 3 de janeiro de 2022: é a receção ao Sevilha, para a 19.ª jornada.

Trata-se de mais um clube da liga espanhola com casos confirmados esta segunda-feira, depois de o Barcelona ter registado duas infeções e a Real Sociedad dez.