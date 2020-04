O Camp Nou, estádio do Barcelona, será utilizado, a partir desta quinta-feira, para a recolha de amostras de um ensaio clínico realizado pela Fundação de Luta Contra a Sida e Doenças Infecciosas, anunciou o clube catalão no seu site oficial.



O estudo, que visa comprovar a eficácia de uma combinação de medicamentos limitadora da transmissão da covid-19, ocupa, além do estádio dos «culés», mais três recintos na região.