O Ministério da Saúde espanhol desaconselhou, este sábado, os testes massivos para detetar a covid-19 a quem não apresente sintomas. Uma posição que coloca em causa os planos da Liga de futebol espanhola em testar os plantéis e equipas técnicas das competições profissionais.

O diretor do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências Sanitárias, Fernando Simón, afirmou que isto «não significa que os testes que cumprem as recomendações dadas pelos grupos de especialistas não possam ser realizados». Porém, apontou a que «os testes em pessoas com qualquer sintomatologia, por mais leves que sejam, fazem mais sentido do que aqueles generalizados para populações assintomáticas». «Do ponto de vista do Ministério, é algo que acreditamos não poder recomendar», apontou Simón, em resposta às empresas, entre elas as do mundo do futebol, que têm a intenção em causa.

Na sexta-feira, a Liga espanhola solicitou, aos clubes, o atraso nos testes à covid-19 e ao regresso ao trabalho de campo, previsto para o início da próxima semana.