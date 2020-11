Após cerca de duas semanas afastados dos treinos do Real Madrid, Eden Hazard e Eder Militão testaram negativo para Covid-19 e voltam nesta quinta-feira aos treinos.

Zidane poderá contar com ambos para o confronto com o Villarreal, no próximo sábado.

Tendo em conta a baixa de Ramos, que se lesionou na seleção, o regresso, sobretudo de Militão, é uma excelente notícia para o treinador francês.