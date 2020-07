Um jogador infetado com covid-19, do Fuenlabrada, teve de ser hospitalizado esta sexta-feira, depois de desmaiar em plena bateria de testes. Para já, o estado do jogador não é preocupante. O clube espanhol, que ontem anunciou ter, entre jogadores e elementos da equipa técnica, dez infetados, confirmou o acontecimento em nota oficial.

«Esta manhã houve um jogador do Fuenlabrada que se sentiu mal e foi transportado para o hospital de Corunha. Não está em estado grave, tendo sido a sua hospitalização apenas por precaução.»

A identidade do jogador não foi revelada pelo clube. Recorde-se que no passado fim-de-semana o encontro entre Fuenlabrada e Deportivo da Corunha não pôde ser realizado, por problemas sanitários da equipa de Madrid.