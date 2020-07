O futebolista do Fuenlabrada hospitalizado desde sexta-feira devido a sintomas de covid-19 teve alta esta terça-feira, juntando aos restantes elementos da equipa. O clube espanhol já confirmou a situação, em comunicado.

O jogador em causa, cuja identidade não foi revelada, deixou o hospital Quirón ao fim de quatro dias de internamento e reencontrou os companheiros que estão em quarentena, num hotel na Corunha.

A equipa do Fuenlabrada está em quarentena na cidade galega, para onde viajou para defrontar o Deportivo, no passado domingo, 20 de julho, para a 42.ª e última jornada da II Liga espanhola. O duelo acabou cancelado, devido ao surto de covid-19 na comitiva do clube de Madrid.

Na última quarta-feira, a Real Federação Espanhola de Futebol abriu um inquérito disciplinar ao Fuenlabrada, depois de o Conselho Superior do Desporto ter considerado que o clube não cumpriu as normas sanitárias na visita à Corunha.

No sábado, o Fuenlabrada informou da existência de 28 casos de covid-19. No dia seguinte, a Liga Espanhola comunicou que o Elche vai substituir o emblema madrileno no play-off de subida à primeira liga. Contudo, o clube vincou também a sua posição de que «não se considera fora do play-off» e que não «renuncia» ao jogo com o Deportivo, mostrando «disposição para jogar caso seja viável quando os seus jogadores estiverem aptos».