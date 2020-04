Ainda não tinha data marcada, mas agora não vai, de todo, realizar-se. A Supertaça da Catalunha desta temporada, 2019/2020, entre Barcelona Espanhol foi cancelada devido à pandemia de Covid-19, anunciou esta quarta-feira a Federação Catalã de Futebol (FCF).



«A Federação Catalã de Futebol anuncia o cancelamento da Supertaça da Catalunha para a temporada 2019-2020, devido à atual situação excecional. A medida foi devidamente transmitida ao FC Barcelona e o RCD Espanhol, os dois clubes com o direito desportivo de contestá-la», pode ler-se na página oficial do organismo.



Na mesma nota, a Federação Catalã de Futebol esclarece que a tomada de decisão em relação ao troféu se inclui no plano de ação estabelecido face à pandemia do novo coronavírus.



«A decisão tomada deriva do acordo sobre a conclusão de todas as competições da época de 2019-2020 sob a sua égide, adotado pelo conselho de administração em 23 de abril e de encontro com as recomendações das autoridades desportivas», refere o comunicado oficial.



Com esta decisão, o Girona mantém o título conquistado na última época, quando a 6 de março venceu o FC Barcelona, clube no qual alinha o internacional português Nélson Semedo, por 1-0.