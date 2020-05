As declarações de Gian Piero Gasperini, treinador da Atalanta que afirmou em entrevista à Gazetta dello Sport que tinha sintomas compatíveis com a covid-19 no jogo da 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões diante do Valência, não caíram bem no seio da equipa espanhola.

Em comunicado, a equipa «che» condenou o comportamento do treinador da equipa de Bérgamo, cidade onde se sitou o primeiro grande foco da pandemia em Itália. «O Valência manifesta publicamente a sua surpresa pelo facto de o treinador da equipa adversária reconhecer que tanto no dia anterior como no do jogo realizado a 10 de março no Mestalla estava consciente de que apresentava sintomas compatíveis com o coronavírus.»

Na mesma nota, o Valência considera que o facto de Gasperini não ter tomado as «medidas preventivas» aconselhadas colocou em risco, se de facto estava infetado, muitas pessoas durante a viagem e a permanência em Valência.

Nessa altura, lembra o Valência, a pandemia de covid-19 já obrigava à tomada de medidas drásticas no sentido de ser contida. «Há que recordar que este jogo realizou-se à porta fechada e rodeado de medidas estritas por obrigação das autoridades sanitárias espanholas para prevenir o risco de contágio por covid-19, precisamente com a presença de pessoas provenientes de uma zona já qualificada de risco publicamente», conclui o comunicado.