Crença do Espanhol trava Valencia, Girona salva ponto em Bilbau
Dois empates nos dois primeiros jogos do dia na liga espanhola
O Espanhol garantiu um ponto no último lance do jogo ante o Valencia, num duelo emotivo que terminou com 2-2 no marcador, a contar para a sexta jornada da liga espanhola, à mesma hora que houve empate a um golo no Athletic Bilbao-Girona, esta terça-feira.
A equipa treinada por Carlos Corberán chegou à vantagem com um golo de Arnaut Danjuma, aos 15 minutos, de pé direito, após cruzamento de Luis Rioja do lado direito.
O marcador só voltou a ser alterado na segunda parte e graças a lances de bola parada. Aos 59 minutos, Leandro Cabrera, de cabeça, após canto de Exposito, fez o 1-1. Pouco depois, ao minuto 62, Hugo Duro devolveu a vantagem ao Valencia, de cabeça após um canto de Filip Ugrinic.
Na reta final do jogo, já com Thierry Correia em campo no Valencia (entrou aos 71 minutos), a equipa treinada por Manolo González foi melhor e foi ameaçando o golo do empate, mas o guarda-redes Julen Agirrezabala foi fundamental… até que o 2-2 surgiu mesmo no último lance do jogo: o ex-Sp. Braga Roberto Fernández cabeceou na área e, ao segundo poste, também de cabeça, Javi Puado fez o golo do empate (90+6m).
Em Bilbau, Athletic e Girona empataram a um golo. Os visitantes, que ocupam o último lugar – numa fase inicial de época de poucas boas memórias depois de, em 2024/25, ter até participado na Liga dos Campeões – chegaram à vantagem aos 15 minutos, por Azzedine Ounahi, num remate de pé direito na área, após passe de Bryan Gil. O Athletic, último adversário do Sporting na fase de liga da Liga dos Campeões, chegou ao 1-1 já na segunda parte, aos 48 minutos, por Mikel Jauregizar, de pé direito, após uma recuperação de bola no meio-campo adversário.
Na classificação, o Espanhol continua em lugares europeus, com 11 pontos, mais um do que o Athletic, que depois de vitórias nas primeiras três jornadas vai em quatro jogos sem vencer entre campeonato e Liga dos Campeões (empatou agora, após três derrotas). O Valencia tem agora oito pontos e o Girona somou o segundo ponto.
