Além de ter explicado os motivos para a criação da Superliga, Florentino Pérez descartou a possibilidade de Cristiano Ronaldo voltar ao Real Madrid.



«Cristiano não voltará ao Real Madrid, já não faz sentido. Gosto muito dele, deu-nos muito, mas já tem sentido», disse o presidente dos merengues, no programa «El Chiringuito».



O dirigente espanhol abriu o jogo acerca do processo de renovação do contrato do capitão Sergio Ramos, justificando com as dificuldades económicas que os «blancos» atravessam.



«Estamos numa situação muito má e ninguém dá dinheiro. Temos de ser realistas, estamos todos muito mal. Não digo que Sergio Ramos não continue. Neste momento estamos a ver como fechamos o ano e depois vê-se», atirou.



Por sua vez, Florentino Pérez considerou Vinícius Júnior «intocável» e deixou rasgados elogios a Zidane.



«Zidane é o melhor treinador que já tivemos. É uma lenda. É como eu, não aguenta as conferências de imprensa. Zidane não diz nada, está feliz, mas nunca se sabe», concluiu.