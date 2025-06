Marc Cucurella, internacional espanhol, promoveu um momento caricato na conferência de imprensa em antevisão ao jogo com a França, para as meias-finais da Liga das Nações.

O lateral do Chelsea admitiu a dificuldade que é defender o extremo de 17 anos de forma peculiar. «Defender o Yamal é uma put*****. A verdade é que é um jogador que tem muitos recursos. Eu só tento não lesioná-lo porque ele é muito difícil de parar. Ele tem habilidades e recursos que não são vistos com frequência no futebol hoje em dia», assumiu em conferência de imprensa.

Cucurella admitiu, ainda, o fascínio pelo jogador, revelando um desejo de poder contar com as qualidade de Yamal para atingir a final da competição.

«Há muito tempo que eu não ligava a televisão para ver um jogador e desfrutar como espetador. Lamine dá isso, é um jogador que dá muita alegria ao futebol. Será um jogo renhido. Esperamos que o Lamine possa ter um grande dia e que consigamos ganhar e classificar-nos», atirou.

Espanha e França medem forças esta quinta-feira, 5 de maio, para as meias-finais da Liga das Nações, com o apito inicial marcado para às 20 horas, na Arena MHP, em Estugarda.

O vencedor encontrará na final Portugal ou Alemanha, que disputam outra meia-final esta quarta-feira.