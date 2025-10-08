Durante a concentração da seleção espanhola para os próximos jogos de qualificação do Mundial de 2026, Marc Cucurella e Mikel Merino marcaram presença num evento promocional de uma marca de eletrodomésticos, a TCL Electronics, algo não muito habitual.

O grande destaque do evento foi o momento em que os jogadores espanhóis mostraram um lado mais pessoal e bem-humorado, ao abordarem algumas particularidades das suas preferências.

«Gosto de máquinas de lavar silenciosas, não gosto daquelas que fazem barulho, que parecem que vão levantar voo», começou por partilhar Marc Cucurella, arrancando gargalhadas. O defesa do Chelsea aproveitou a oportunidade para deixar o desafio de criar «uma máquina de lavar que lavasse sem amarrotar a roupa», o que galvanizou ainda mais a plateia.

Mikel Merino, do Arsenal, também revelou a sua preferência por televisões grandes, ideais para ver futebol e séries «com conforto e qualidade». Uma partilha dita mais comum.

Na celebração da parceria de longa duração entre a seleção e a TCL, que se prolongará até 2026, foram destacados os valores comuns entre ambas as entidades. Karen Li, Diretora Geral da TCL Ibérica, reforçou o vínculo entre a marca e a seleção ao afirmar que ambos partilham a «a paixão da RFEF pelo trabalho em equipa».