Em entrevista ao jornal Marca, o espanhol Marc Cucurella falou sobre a sua característica mais determinante - o penteado. De cabelo comprido e ondulado, o lateral-esquerdo chama a atenção em qualquer estádio por onde passe.

O atleta do Chelsea diz até que esse estilo levou a algumas confusões quando era pequeno.

«É verdade que me confundiam com uma menina quando era pequenino. Diziam: 'Que bonistas estão as raparigas', porque o meu irmão, três anos mais novo, também tinha o cabelo comprido», começou por admitir.

No entanto, Cucurella assumiu essa imagem de marca. «Afinal de contas, acostumei-me assim e ficou associado à minha pessoa. Quando alguem vê um jogo de futebol teu, é chamativo. Toda a gente usa os mesmos penteados e assim era mais fácil reconhecer-me», afirmou.

Cucurella teve um ano de afirmação em 2024. Foi campeão europeu e integrou a equipa ideal do torneio. Aos 26 anos, cumpre a terceira temporada no Chelsea.