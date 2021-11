Dos relvados para os palcos, a vida de José Manuel Pinto, ou apenas Pinto, mudou por completo. Após acabar a carreira, que contou com passagens por Barcelona, Celta de Vigo e Betis, o antigo guarda-redes dedicou-se à música.



Apesar de já ter conquista um Grammy Latino e de ter conquistado alguns dos maiores títulos do futebol europeu, o ex-guardião confessou que jamais esperou chegar tão longe e admitiu que chegou a bater no fundo durante o caminho.



«Tanto no futebol como na música, nunca pensei em chegar tão longe. O meu objetivo era trabalhar para ser o melhor ainda que tivesse de fazer horas extras. Nada chegou da noite para o dia. Quis desistir um milhão de vezes. Cheguei a um ponto em que toquei no fundo, estava tudo escuro e o melhor que poderia ter feito foi começar um curso de meditação. Mudou a minha vida, o meu pensamento e a minha energia... Foi quando tudo começou a fluir. Comecei a ouvir-me e a ver tudo de outra perspetiva», confessou, em declarações ao «El Mundo».



Durante largos anos, os dois mundos coexistiram harmoniosamente na vida de Pinto. O artista, outrora futebolista, explicou que se formou como músico enquanto jogava.



«Sou técnico de som e tenho um mestrado em produção musical. E como sei que um bom produtor musical conhece todos os instrumentos, comecei a estudar cada um deles. Estudei guitarra, piano, bateria, tudo. Quando jogava, levava em todas as viagens os meus livros de música. O futebol e a música foram sempre as minhas paixões. Quando o futebol não estava bem, a música levantava-me. E quando a música não me inspirava, o futebol ajudava-me. É uma aliança perfeita», contou.



O antigo guardião ficou conhecido pelas tranças que utilizava. No entanto, Pinto decidiu desfazer as tranças no passado mês de abril e apontou as razões para a mudança de visual.



«Foram muitos anos, muitas alegrias e muitas coisas vividas com as tranças. Mas já era o momento de mudar. Estou a viver uma nova etapa e estou num momento em que precisava de mudar», esclareceu.







