Dani Alves detido em Espanha

Dani Alves apresentou-se, esta sexta-feira, numa esquada de polícia em Barcelona para prestar declarações sobre uma alegada agressão sexual numa discoteca e acabou detido, avança a imprensa espanhola.



De acordo com «El Pais», o internacional brasileiro apresentou-se na esquadra de manhã para prestar declarações e acabou por sair sob custódia por volta das 10h00. Segundo o mesmo jornal, o jogador de 39 anos vai ser presente a um juiz, que decidirá as medidas de coação.



Lembre-se que a polícia já tinha aberto um processo de inquérito a Dani Alves por alegada agressão sexual, após uma denúncia de uma mulher feita no início do ano. A denúncia foi apresentada a 2 de janeiro, quatro dias após a alegada agressão sexual numa discoteca da Catalunha.



Dani Alves negou a agressão e assegurou não conhecer a queixosa, numa entrevista à cadeia televisiva espanhola Antena 3 a 5 de janeiro.