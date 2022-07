A segunda experiência de Dani Alves no Barcelona durou menos de um ano. O internacional brasileiro foi inscrito em novembro de 2021 e oficializou a sua saída em junho deste ano.



O lateral-direito, de 39 anos, criticou a postura dos blaugranas no seu processo de saída do clube. «Fiquei contente por ter voltado ao Barcelona. Sonhei durante cinco anos em viver esse segundo momento. Só não gostei da forma como a minha despedida foi tratada», começou por dizer, em entrevista ao «The Guardian».



«Desde que cheguei deixei claro que já não era um tipo de 20 anos e que queria que as coisas fossem feitas de forma direta, sem esconder nada. Mas o clube pecou nos últimos anos. O Barcelona não se importa com as pessoas que fizeram história no clube. Como culé gostaria que o Barcelona tivesse feito as coisas de outra maneira. Não estou a falar de mim, porque a minha situação foi diferente, embora esteja eternamente grato a Xavi e ao presidente por me terem trazido de volta», acrescentou.

Dani Alves assumiu que tem o objetivo de representar o Brasil no Mundial 2022 e revelou já ter recebido abordagens, sem identificar os clubes em questão.



«Gosto de desafios e adapto-me a qualquer situação. Surgiram coisas interessantes e estou a analisá-las», concluiu.



Ao longo da carreira, Dani Alves passou pelo Bahia, Sevilha, Barcelona, Juventus, PSG e São Paulo.