Segundo um comunicado oficial do Real Madrid, Dani Carvajal foi submetido com êxito a uma cirugia para reparar a rotura do ligamento cruzado anterior e «desequilíbrio póstero-externo» do seu joelho direito, após ter sofrido uma lesão grave.

O clube adianta que Carvajal irá começar o processo de recuperação nos próximos días. A lesão de Carvajal ocorreu nos últimos instantes do jogo contra o Villarreal (2-0) no Santiago Bernabéu. Dani foi afastar uma bola contra Yeremy Pino e a sua perna direita ficou presa na perna do adversário, fazendo-o cair no chão. Ao tentar levantar-se, apercebeu-se rapidamente de que não tinha estabilidade no joelho. Por fim, teve de ser retirado de maca, com lágrimas nos olhos.