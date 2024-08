Inscrito esta tarde, Dani Olmo foi o herói do Barcelona na visita a Vallecas. O internacional espanhol, campeão da Europa, saltou do banco ao intervalo e na estreia oficial com a camisola blaugana marcou o golo que decidiu o duelo com o Rayo Vallecano, da terceira jornada da Liga espanhola.



Assim o conjunto catalão segue com um registo perfeito até ver: soma por vitórias os encontros disputados no campeonato.



Mas a noite ameaçou tornar-se negativa para o Barça quando Unai López adiantou os madrilenos logo aos nove minutos. Sem soluções para anular a desvantagem, Flick recorreu ao banco e trocou Ferrán por Olmo ao intervalo.



O Barça foi melhor na etapa complementar e chegou à igualdade graças a um golo de Pedri à passagem da hora de jogo (bela tabela com Raphinha). Pouco depois, Robert Lewandowski fez o 1-2, mas o lance foi anulado pelo VAR devido a uma falta.



Não foi à primeira, foi à segunda. Os catalães alcançaram a reviravolta, mas por Dani Olmo. Servido por Yamal, o ex-Leipzig dominou e de pé esquerdo, atirou colocado para o 1-2 final.



Com esta vitória, o Barça segue na liderança isolada da Liga espanhola enquanto o Rayo é 8.º com quatro pontos.