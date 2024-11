Samu foi convocado, esta sexta-feira, para a seleção principal de Espanha, pela primeira vez na carreira. O selecionador Luis de la Fuente justificou a chamada com o rendimento que o avançado do FC Porto tem apresentado nos dragões.

«O Samu é um rapaz de 20 anos, que tem grande potencial, entrou no futebol português e no FC Porto de uma maneira que chamou a atenção. Agora há que manter isto no tempo e dar-lhe continuidade. Este é o momento para que saiba como o valorizamos, como o reconhecemos e que, mediaticamente, esteja mais exposto e se habitue a jogar com esta pressão», começou por dizer o selecionador dos campeões da Europa, em conferência de imprensa, antes dos jogos da Liga das Nações, com Dinamarca e Suíça.

«Agora, depende dele. Nós podemos possibilitar que demonstre todo o seu potencial. Agora depende dele continuar a trabalhar mais que nunca e que melhore, porque a exigência vai ser cada vez maior. Precisamos de futebolistas deste perfil», completou.

Samu, diga-se, leva 11 golos em 12 jogos pelo FC Porto.