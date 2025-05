O Barcelona colocou-se a um passo do título espanhol, ao vencer o Real Madrid por 4-3, num «El Clásico» que contou com um hat trick de Kylian Mbappé e uma reviravolta fantástica dos «culés».

O Real Madrid entrou a todo o gás e aos cinco minutos já vencia, graças a um penálti convertido por Mbappé, que tinha sido derrubado por Wojciech Szczesny na grande área.

O internacional francês bisou ainda antes do primeiro quarto de hora, com uma finalização no um para um com o guarda-redes polaco, isto depois de ter sido servido por Vinicius Júnior.

Com 2-0 no marcador, surgiu a reação catalã… e ao intervalo já estava 4-2.

Cinco minutos depois do segundo golo dos «merengues», Eric García reduziu, de cabeça, na sequência de um pontapé de canto.

Já depois da meia-hora, Lamine Yamal assinou o golo do empate, com um tiro colocado ao poste direito de Thibaut Courtois. E a reviravolta surgiu instantes depois, graças a um remate cruzado de Raphinha, ele que viria a bisar em cima do minuto 45, quando apareceu completamente solto de marcação na grande área madrilena.

Depois do festival de golos da primeira parte, houve apenas um no segundo tempo. Luka Modric, que tinha sido lançado logo após o intervalo, assim como Brahim Díaz, apostou na velocidade de Vinicius e o brasileiro serviu Mbappé para o hat trick em Montjuic, aos 70 minutos.

A incerteza no marcador manteve-se até ao final e o Barça poderia ter acabado com a questão em tempo de descontos. Ao quinto minuto da compensação, Fermín López, depois de roubar a bola a Fede Valverde, ainda marcou, mas o lance foi invalidado por mão na bola no início da jogada. Logo a seguir, Raphinha, na cara de Courtois, atirou por cima, mas a festa catalã não ficou comprometida.

Com este resultado, o Barcelona, que levou a melhor sobre o Real pela quarta vez esta época, passa a somar 82 pontos, mais sete do que o conjunto de Madrid. Os catalães visitam o espanhol na próxima jornada - a antepenúltima - e podem sair de lá já com o título assegurado.