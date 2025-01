O Real Madrid venceu esta sexta-feira em Valência por 2-1, no Mestalla, com reviravolta numa noite cheia de peripécias, dentro e fora das quatro linhas, no jogo de acerto de calendário, relativo à 12.ª jornada da liga espanhola.

Quanto ao jogo, o Valência esteve a vencer com um golo de Hugo Duro (27m), Vinicius Júnior foi expulso com vermelho direto (79m), mas a equipa da capital deu a volta ao encontro com golos de Luka Modric (85m) e de Jude Bellingham (90+5m) para somar os três pontos.

Pré-jogo: carga policial e homenagem

Antes da partida, porém, houve já muito para contar. Para o bem e para o mal.

No exterior do Mestalla, a Polícia Nacional teve de intervir para controlar milhares de adeptos do Valência que protestaram contra a gestão do proprietário Peter Lim. Segundo o jornal espanhol Marca, foram cerca de 8 mil os valencianos que se manifestaram no exterior, antes do encontro.

Lá dentro e antes do apito inicial, o Valência homenageou o Real Madrid pela ajuda dada à cidade e às vítimas da depressão Dana. Lado a lado nesse momento, os jogadores Dimitri Foulquier (Valência) e Lucas Vázquez (Real Madrid). O clube de Madrid doou um milhão de euros.

Antes do jogo, o Valência homenageou o Real Madrid pela ajuda prestada à cidade 👏

O clube da capital doou 1M€ para ajudar as vítimas das inundações.#DAZNLALIGA pic.twitter.com/jVOy96LvCY — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) January 3, 2025

Começou por ser Duro e pior ficou com penálti falhado, golo anulado e vermelho a Vinicius...

O Valência foi para o intervalo em vantagem graças a um golo de Hugo Duro aos 27 minutos e, já na segunda parte e a caminho do apito final, Vinicius Júnior foi expulso. O brasileiro voltou a travar duelo com a plateia valenciana esta noite e acabou por ser expulso aos 79 minutos.

Depois de um ataque para o Real Madrid, Vinicius levantou-se do relvado e, num tirar de satisfações com o guarda-redes Stole Dimitrievski, atingiu o macedónio. Após revisão das imagens, o árbitro César Soto Grado mostrou o vermelho a Vinicius, que se exaltou e teve de ser transportado pelo colega de equipa Antonio Rudiger para os balneários.

Por esta altura, já Jude Bellingham tinha desperdiçado uma grande penalidade (55m) com um remate ao poste e Kylian Mbappé marcou, mas o golo foi anulado por fora-de-jogo (59m).

... mas havia Modric (para bater recorde de Puskás) e ainda Bellingham

No entanto, o Real Madrid mostrou ter sete vidas e, reduzido a dez e em desvantagem, conseguiu dar a volta ao marcador. Aos 85 minutos - há apenas cinco em campo - Luka Modric fez o empate e bateu o recorde de Ferenc Puskás. O croata tornou-se, aos 39 anos e 116 dias, o futebolista mais velho a marcar pelo Real Madrid em jogos oficiais. O histórico húngaro tinha a agora anterior marca, com 39 anos e 115 dias.

Já com menos um, Modrić empata o jogo 🤌#DAZNLALIGA pic.twitter.com/KWocn1Y9s5 — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) January 3, 2025

Já dentro dos nove minutos de compensação, um dos grandes suspeitos do costume. Jude Bellingham, aos 90+5m, aproveitou um passe arriscado de Foulquier que deixou Hugo Guillamón com margem difícil para um atraso limpo para o guarda-redes, o inglês resgatou a bola e deu a vitória ao Real Madrid.

Jude aproveita, redime-se e conquista os 3 pontos 👋#DAZNLALIGA pic.twitter.com/nwgCbEvkOU — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) January 3, 2025

Com este triunfo, a equipa treinada por Carlo Ancelotti coloca-se isolado à condição na liderança, com 43 pontos, mais dois do que o Atlético de Madrid, que tem um jogo a menos. O Valência continua no 20.º e último lugar, com 12 pontos, após um jogo em que teve o médio português André Almeida a titular (saiu aos 88 minutos).