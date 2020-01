Primeiro jogo, primeiro golo.

Raúl de Tomás não podia ter tido melhor estreia ao serviço do Espanhol, depois de ter fechado a vitória do emblema de Barcelona frente ao San Sebastián Reyes, para a Taça do Rei.

No final da partida, em declarações ao canal do novo clube, o avançado ex-Benfica não escondeu a satisfação por ter feito o gosto ao pé. «Estou muito contente de voltar a encontrar-me com os golos, de estar aqui neste clube, num balneário magnífico e não posso pedir mais nada», disse.

Ora veja: