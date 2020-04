A liga espanhola tem tudo previsto para o regresso aos treinos dos emblemas do primeiro escalão.



No entanto a entidade, que pretende reatar o mais breve possível a competição, está ciente de que qualquer regresso só acontecerá após o «ok» das autoridades sanitárias.

«Qualquer decisão sobre voltar à competição estará sujeita às disposições adotadas pelas autoridades de saúde», assumiu a liga na forma de um comunicado da sua comissão delegada.



No meio desta pandemia da Covid-19, a Espanha é um dos países mais afetados no mundo com os números a chegarem aos 17.489 mortos e mais de 169 mil casos de infetados. O país está confinado e sob alerta até ao próximo dia 26 de abril e tal como grande parte da economia espanhola, também o futebol está paralisado, desde 12 de março.



A vontade de voltar à atividade normal por parte dos clubes é muita, até porque os problemas de tesouraria já se generalizaram, só que ainda ontem, a Real Sociedad teve que colocar de parte o seu objetivo de regressar esta terça-feira aos treinos individuais dos seus futebolistas, no interior das suas próprias instalações, após discutir essa intenção com o Conselho Superior do Desporto (CSD), que reporta ao Ministério da Cultura e do Desporto.



As autoridades bascas mostraram-se firmes na sua posição pela manutenção do confinamento e o clube decidiu assim manter os jogadores a trabalhar, de forma individual, nas suas casas.

E isto depois de, na semana passada, o Ministro da Cultura e Desporto, José Manuel Rodríguez Uribes, ter afirmado, de forma perentória, em entrevista ao Jornal El País, que o regresso do futebol só seria aprovado depois do «sim» das autoridades sanitárias.

«O futebol não será retomado quando Tebas (n.d.r.: Javier Tebas, Presidente de LaLiga) o disser, ou quando eu disser, ou quando o presidente do CSD o disser, mas quando as autoridades de saúde o autorizarem», afirmou o responsável político.



Apesar de o regresso aos treinos e depois da competição parecerem estar ainda distantes , a 'LaLiga' já manifestou a intenção de concluir a época 2019-2020, quando faltam disputar 11 jornadas e o FC Barcelona lidera classificação com 58 pontos, mais dois do que o Real Madrid.



«O protocolo para o regresso das equipas aos treinos foi estudado, revisto e aprovado. Este protocolo será transmitido e explicado a todos os clubes afiliados na próxima quinta-feira, e será disponibilizado ao Conselho Superior do Desporto e autoridades de saúde relevantes», afirmou ainda a Liga.



No passado dia 07 de abril, o presidente do organismo, Javier Tebas, disse, em conferência de imprensa, que os cenários que estavam a ser equacionados apontavam para o regresso das competições em 28 ou 29 de maio, 06 ou 07 de junho, ou em último caso no final do mesmo mês, a 28 de junho