Deco concedeu uma entrevista à revista «Nascer do Sol», onde abordou a hipótese de Ruben Amorim vir a treinar o Barcelona na próxima época. O diretor desportivo dos catalães diz que o técnico está a fazer um bom trabalho no Sporting, mas que Amorim ainda tem muito pouca experiência.

«Para já, todas as hipóteses estão em cima da mesa. Mas qual treinador português? Quantos estão preparados para tomarem conta do Barcelona e para o peso e a responsabilidade? Ainda por cima deste Barcelona, com todas as dificuldades que carrega. Sei que o Rúben Amorim está a fazer um bom trabalho no Sporting e que joga com um estilo parecido ao do Barcelona, mas também tem muito pouca experiência.»

Na mesma entrevista, Deco admitiu que o novo treinador do Barcelona vai ter de romper com o passado e avançar para um novo paradigma.

«É fundamental o novo rumo e nisso o presidente está de acordo comigo. Mudar muito e profundamente. Há um método que está esgotado e temos de descobrir alguém que venha romper de vez com o passado e avançar para um novo paradigma. Estamos com uma questão financeira grave entre mãos e essa foi uma das razões pelas quais me contrataram. Não temos dinheiro para os investimentos que são feitos por outros clubes milionários e isso desmotiva qualquer treinador. Nesta fase não lhe podemos dar esses meios.»